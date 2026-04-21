Madonna disperata: spariti gli abiti del Coachella, scatta la ricompensa

Madonna ha offerto una ricompensa per ritrovare alcuni capi iconici del suo guardaroba personale, scomparsi dopo la sua apparizione a sorpresa al Coachella Valley Music and Arts Festival dello scorso fine settimana. La popstar era salita sul palco come ospite speciale di Sabrina Carpenter , regalando al pubblico uno dei momenti più memorabili del festival. Ma dietro l’evento si nasconde ora un piccolo giallo: il corsetto, gli stivali, la giacca e altri capi vintage indossati per l’occasione risultano infatti scomparsi. A denunciare l’accaduto è stata la stessa artista attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: “Questo momento così significativo è stato diverso finché non ho scoperto che i capi retrò che indossavo erano spariti: il mio guardaroba, che ho recuperato dai miei archivi personali; la giacca, il corsetto, l’abito e tutti gli altri indumenti”.

Madonna lancia un appello: ricompensa per ritrovare gli abiti scomparsi dopo il Coachella

Madonna ha spiegato che non si tratta semplicemente di abiti di scena, ma di veri e propri pezzi della sua storia personale e artistica. Sul palco aveva raccontato che il corsetto, gli stivali e la giacca provenivano direttamente dal suo guardaroba del 2006, recuperati appositamente dai suoi archivi privati per questa performance speciale. Un dettaglio che rende ancora più significativo il loro valore. “Non si tratta solo di vestiti, ma di parte della mia storia. Anche altri oggetti d’archivio della stessa epoca sono scomparsi”, ha scritto Lady Ciccone, lanciando un appello a chiunque possa avere informazioni utili. La popstar ha quindi chiesto di contattare il suo team e ha annunciato pubblicamente una ricompensa per il ritrovamento. Durante l’esibizione, Madonna indossava un look total purple composto da corsetto, giacca, guanti, calze e stivali, diventato subito uno dei più commentati del festival.

Il ritorno musicale di Madonna: nuovo album e reunion con Warner

La partecipazione al Coachella arriva in un momento particolarmente importante per la carriera della popstar, che ha anche annunciato il suo nuovo progetto discografico. Durante il festival, Madonna si è esibita insieme a Sabrina Carpenter in un duetto sulle note di Vogue e Like A Prayer, oltre a presentare un brano che sembrerebbe appartenere al nuovo album in uscita. Il disco, intitolato Confessions On a Dance Floor. Part II, sarà pubblicato il 3 luglio e segna il ritorno dell’artista alla collaborazione con Warner Records, a quasi vent’anni di distanza. Madonna ha definito questo nuovo lavoro come un vero e proprio “ritorno sulla pista da ballo”, richiamando idealmente il celebre album del 2005 che ha segnato una delle fasi più iconiche della sua carriera. Un comeback che promette di riportare la regina del pop al centro della scena musicale internazionale.