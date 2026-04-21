Elettra Lamborghini a Belve: "La mia patonga mi fa penare"

Dopo la mancata partecipazione del 2022, quando tutto si fermò per la mancata firma della liberatoria, Elettra Lamborghini torna finalmente nello studio di Belve, il programma cult di Francesca Fagnani . L’intervista, in onda nella nuova puntata di martedì 21 aprile in prima serata su Rai 2, si annuncia tra le più vivaci della stagione. Tra confessioni intime, ironia e momenti di leggerezza, la cantante affronta anche il tema della propria sessualità. Fagnani ricorda alla sua ospite una dichiarazione di qualche anno fa, quando si era definita bisessuale, chiedendole se quella fase fosse ormai superata. La risposta arriva diretta, nel perfetto stile Lamborghini: "Se non ci fosse mio marito non so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale" . Poi aggiunge, raccontando un recente viaggio a Miami: "Vedevo questi maschioni con la tartaruga e pensavo: io con questi? Ma neanche se mi pagassero". Una battuta che sintetizza bene il tono dell’intervista, sempre sospeso tra provocazione e spontaneità.

L'intervista di Elettra Lamborghini a Belve

Francesca Fagnani indaga: “Cioè non provava interesse nei loro confronti”. “Mai stata più secca di così – replica Elettra Lamborghini - Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose”. Siparietto esilarante alla domanda sul peggior difetto. Lamborghini si avventura in una risposta spassosissma: “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. “Tutti chi?”, domanda divertita Fagnani. “Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!”. Momento divertente in studio anche alla domanda sull’acronimo LGBTQ+: “Ogni anno c'è sempre qualcosa di innovativo. Di solito era lesbica, trans, gay e... ma ne manca uno...". “Bisessuale e poi manca la lettera Q”, dice Fagnani scatenando la confusione della cantante: “Queers fino a tre anni fa non c'era. E io andavo ai gay pride ed era LGPQT più...LGPQ...BQ...”, conclude la Lamborghini.

La puntata di Belve del 21 aprile

Accanto a Elettra Lamborghini, nella nuova puntata di Belve ci saranno anche Brigitte Nielsen e Shiva. Tre personalità molto diverse, chiamate a raccontarsi nel salotto più spigoloso della televisione italiana, dove le domande arrivano sempre dritte al punto e le risposte, quasi mai, sono scontate.