Elena Santarelli a Belve: "Licenziata per aver rifiutato un invito". La confessione su Belen e Pieraccioni

Elena Santarelli si è svelata senza filtri nello studio di Belve e ha affrontato anche i capitoli più scomodi della sua carriera. Ospite di Francesca Fagnani , la showgirl ha parlato di occasioni mancate, delusioni professionali e di un licenziamento che ancora oggi considera ingiusto. Tra i momenti più delicati dell’intervista, il racconto del periodo in cui lavorava come meteorina al TG4. La moglie di Bernardo Corradi ha spiegato di essere stata allontanata poco dopo il suo arrivo e di aver sempre collegato quella decisione al rifiuto di un invito a cena. "Secondo me mi ha licenziato ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo. È successo perché ho rifiutato un invito galante a cena", ha dichiarato. Poi il nome: Emilio Fede . "Facevo la meteorina, ero agli inizi. Lui mi ha invitata a cena, ma ho detto di no. Dopo dieci giorni è finita e sono diventata meteora". Una ricostruzione che, oggi, non può avere replica da parte dell’ex direttore del TG4, scomparso nel 2025.

Elena Santarelli: "Alle Iene hanno scelto Belen, io speravo di restare"

Non solo il licenziamento. Elena Santarelli ha ricordato a Belve anche una delle delusioni professionali che più le sono rimaste impresse: l’esperienza a Le Iene. La showgirl aveva condotto una puntata del programma e sperava che quella prova si trasformasse in un incarico stabile. "Mi sono divertita tanto e pensavo di poter continuare. Credevo di prendere la conduzione in mano, ma non mi hanno più richiamata". Alla domanda su chi fosse stata scelta al suo posto, la risposta è arrivata diretta: Belen Rodriguez. "Penso Belen, credo sia arrivata lei dopo di me". Eppure, ha assicurato la Santarelli, il creatore del programma Davide Parenti le aveva fatto i complimenti: "Mi disse che ero andata benissimo, che ero stata molto spigliata. Io ci avevo sperato".

Elena Santarelli e il film sfumato con Pieraccioni

Tra le occasioni mancate c’è anche il cinema. Elena Santarelli ha ammesso di essere arrivata a un passo dal ruolo da protagonista in Una moglie bellissima, il film di Leonardo Pieraccioni uscito nel 2007. "Avevo fatto tre provini, il mio agente mi disse che mancava solo la firma e che ero presa". Alla fine, però, la scelta cadde su Laura Torrisi. "Ci sono rimasta male, ci avevo fatto la bocca. Lo meritavo più io, i provini erano andati molto bene". Santarelli ha anche ricordato come, poco dopo, tra Pieraccioni e Laura Torrisi nacque una relazione sentimentale. "Ha trionfato l’amore, il destino voleva così", ha commentato. Poi la riflessione di Elena, con una punta di ironia: "Arrivo sempre seconda o terza purtroppo. Come mai arrivo dopo le altre? Francesca sei intelligente".