Al Bano alza la voce a Domenica In, è una furia contro Romina Power  

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Al Bano ha risposto con toni accesi e profondamente emotivi alle recenti dichiarazioni di Romina Bower a Belve . Un intervento intenso, segnato da momenti di commozione e rabbia, in cui l'82enne ha alternato ricordi personali e riflessioni amare. Nel corso dell’intervista, l’artista ha ripercorso le sue origini, sottolineando il valore delle radici familiari: senza basi solide, ha spiegato, il successo può diventare distruttivo. Un successo che, a suo dire, non è mai stato il vero obiettivo: “Volevo solo inseguire la mia passione”. Fondamentale, invece, il ruolo dei genitori e degli insegnamenti ricevuti, che hanno guidato la sua vita privata e professionale. Poi il duro attacco all'ex moglie: "La sua è stata una pugnalata al cuore".

Al Bano a Domenica In, l'attacco a Romina Power

Entrando nel merito della relazione con Romina Power, Al Bano ha descritto il loro matrimonio come un lungo periodo felice, durato circa 25 anni, ma già incrinato alla fine degli anni ’80. “Nel 1989 avevo capito che qualcosa stava cambiando”, ha raccontato, evidenziando come la crisi fosse iniziata ben prima della tragedia che avrebbe colpito la famiglia. Ovvero la scomparsa della figlia Ylenia. Il cantante ha ricordato gli ultimi momenti insieme e il tentativo, definito “ostinato”, di salvare l’unità familiare: “Per me la famiglia è sacra”. Ha ribadito il senso di responsabilità nei confronti dei figli, sottolineando quanto abbia cercato di evitare la rottura definitiva. Ma il rapporto era ormai agli sgoccioli. "Quando pensi di avere un pilastro vicino a te, ti vuoi appoggiare e non c’è niente", aveva detto Romina a Belve. Al Bano ha reagito con amarezza: "Ho tentato di fare tutto per salvare l’unione, la famiglia, ma eravamo agli sgoccioli. Per me la famiglia è sacra e rimane sacra".

Il dolore per Ylenia e lo sfogo in lacrime

La parte più intensa dell’intervista è stata dedicata alla scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel 1994, e alle dichiarazioni di Romina Power su quel periodo. Visibilmente scosso, Al Bano ha respinto con forza le accuse di mancanza di supporto: “Chi girava di notte per New Orleans con l’ispettore di polizia?”, ha affermato, alzando la voce e rivendicando il proprio impegno nelle ricerche. Le parole dell’ex moglie sono state definite “una pugnalata al cuore”. Il cantante ha ribadito di aver condiviso con lei ogni momento di quella tragedia e di aver accettato, con dolore, una realtà inevitabile: “Dopo un mese ho capito che non c’era più nulla da fare”. Nel passaggio più struggente, Al Bano ha rammentato una frase della figlia: “Io appartengo alle acque”. Un pensiero che, secondo lui, gli fece intuire il destino di Ylenia, ovvero un probabile suicidio. Sopraffatto dall’emozione, Al Bano è poi scoppiato in lacrime: “Mia figlia è nel mio cuore”. Ha dunque concluso chiedendo rispetto visto che Romina continua a sostenere che Ylenia sia viva: “È stata dura ed è dura, non passerà mai. Ma non mi creo illusioni. Ylenia sta in questo cuore, sicuramente anche nel tuo, ma lasciala in pace. Non merito quello che è stato detto”.