"Io sono una di loro": Shakira infiamma Copacabana e lancia una stoccata a Piqué

Sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, Shakira ha riscritto la storia dei concerti dal vivo. Sabato 2 maggio, la popstar colombiana ha radunato circa due milioni di spettatori per uno show gratuito che si è trasformato nel più grande della sua carriera. Per oltre due ore, la folla ha cantato senza sosta, accompagnando un repertorio che attraversa trent’anni di successi. L’apertura con La fuerte ha subito acceso l’entusiasmo, esploso definitivamente con il medley di Estoy Aquí. Poi il saluto in portoghese: "Olá Brasil", pronunciato con naturalezza, a confermare un legame profondo con il Paese.

Due milioni a Copacabana, Shakira firma un concerto da record

Lo spettacolo ha alternato momenti di nostalgia e energia contemporanea. Da Inevitable ai ritmi urban di TQG, realizzata con Karol G, fino ai grandi classici come Hips Don’t Lie, La Tortura e Eyes Like Yours. Non è mancato spazio per i brani più recenti, tratti dall’album Las mujeres ya no lloran, che le è valso il quarto Grammy. Durante il concerto, Shakira ha dedicato un messaggio alle donne, sottolineandone forza e resilienza: "Da sole possiamo sembrare vulnerabili, ma insieme siamo invincibili". Un filo conduttore che ha accompagnato tutta la performance, tra coreografie spettacolari e richiami alle radici colombiane, con il pubblico che sventolava bandiere e ballava al ritmo latino. Il momento più coinvolgente è arrivato nel finale con Waka Waka, che ha trasformato la spiaggia in un coro collettivo, tra luci, colori e migliaia di persone che saltavano all’unisono.

Shakira a Copacabana, la frecciata a Piqué

Durante il concerto Shakira ha voluto porre l'accento sulla realtà di milioni di madri, sottolineando che in Brasile oltre 20 milioni di donne crescono i propri figli da sole. "Io sono una di loro", ha affermato, in uno dei discorsi più applauditi della serata, che molti hanno interpretato anche come una chiara frecciata a Gerard Piqué. Un'altra immagine diventata virale sui social media è l'impressionante ondata di fan che avanza dalla metropolitana verso l'area del concerto, urlando: "Ehi, Piqué, vaf**a***".

Gli ospiti e il confronto con i grandi eventi

A rendere ancora più speciale la serata, una serie di ospiti di primo piano. La brasiliana Anitta è salita sul palco per un duetto sulle note di Choka Choka, mentre le icone della musica brasiliana Caetano Veloso e Maria Bethânia hanno accompagnato Shakira in brani simbolo della tradizione locale. Gran finale con Ivete Sangalo, con cui ha interpretato Um País Tropical. Il concerto ha confermato la portata globale dell’ex compagna di Piqué, superando persino i numeri registrati da Madonna nel 2024 sulla stessa spiaggia (1,5 milioni di spettatori) e avvicinandosi al record di Lady Gaga, che aveva attirato 2,1 milioni di persone. Un evento che ha celebrato non solo una carriera, ma l’energia e l’identità della cultura latina, consacrando definitivamente Shakira come una delle artiste più influenti della scena internazionale.