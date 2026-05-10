La vedova di Mihajlovic torna in tv: "Voglio realizzare il suo ultimo desiderio"

Arianna Mihajlovic è tornata in tv, a Domenica In . Nel salotto di Mara Venier ha raccontato la sua nuova vita dopo la morte del marito Sinisa , avvenuta nel 2022. Un dolore immenso per l'ex soubrette che oggi ha deciso di dedicarsi alla vita privata, ai figli e ai nipoti, ma ha ripreso anche a lavorare. "Sto cercando di andare avanti, di sostenere i miei figli", ha spiegato Arianna. "Piano piano mi sto riprendendo, voglio dare un messaggio positivo ai miei figli e a tutte le persone che stanno soffrendo. Oggi sono qui proprio per dare questo messagio: che si può andare avanti, si deve andare avanti".

Il nuovo lavoro di Arianna Mihajlovic

Durante l'intervista a Domenica In, Arianna Mihajlovic ha ripercorso gli anni del suo felice matrimonio con Sinisa, culminato con l'arrivo di ben cinque figli. Per amore dell'ex calciatore, Arianna - oggi splendida 54enne - ha lasciato il suo lavoro nel mondo dello spettacolo. Una scelta di cui non si è mai pentita anche se ora ha intrapreso un nuovo percorso professionale. Da un paio d'anni gestisce insieme alla sua famiglia un ristorante a Roma, il Parnaso, spesso frequentato da sportivi e personaggi noti. Di recente ha mangiato qui il tennista Djokovic ma sono passati di lì anche il cantante Ultimo, l'ex nuotatrice Federica Pellegrini e l'ex difensore Marco Materazzi, solo per citare alcuni.

L'ultimo desiderio di Mihajlovic

"Non mi piace far vedere ai miei figli, a chi mi conosce, la mia sofferenza; me la vivo da sola e combatto ogni giorno per loro. Gli anni della malattia sono stati veramente duri, abbiamo sofferto tanto...È sempre nel mio cuore", ha rimarcato Arianna in tv. Parlando del marito ha aggiunto: "Stava mesi interi in ospedale, ogni mattina andavo da lui con il sorriso; notava ogni minimo cambiamento quindi cercavo di tranquillizzarlo con il mio sguardo". Poi ha ricordato: "Prima di morire, una sera eravamo tutti in ospedale, c'era anche la piccola Violante. Mi disse: ‘Stasera sono felice perché ci siete tutti, però ne voglio di più di nipoti’...Ora voglio vivere anche per lui; voglio stare con i figli, i nipoti, voglio combattere come se lui fosse qui. Non mi piace la parola sconfitta, anche perché lui non voleva mai perdere...Non ha perso, ha dato un messaggio di grande forza e coraggio".