Parte stasera Eurovision 2026, quando canta Sal Da Vinci e dove vedere la prima semifinale

Questa sera, martedì 12 maggio , si alza il sipario sulla 70ª edizione dell’ Eurovision Song Contest 2026 , in diretta da Vienna. Un ritorno simbolico nella capitale austriaca, che ospita nuovamente la manifestazione dopo la vittoria del Paese nel 2025 grazie a JJ. Tre serate scandiranno la settimana europea della musica: le semifinali del 12 e 14 maggio su Rai 2, e la finale del 16 maggio su Rai 1 . La conduzione italiana è affidata alla coppia formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, con la copertura completa anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. I numeri confermano la portata globale dell’evento: 95 mila biglietti venduti, fan provenienti da 75 Paesi e una quota internazionale del 42%. La città si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, tra il Eurovision Village a Rathausplatz, fan zone e iniziative culturali che rendono Vienna il cuore pulsante della musica europea e mondiale.

Quando canta Sal Da Vinci all'Eurovision 2026

A rappresentare l’Italia è Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, già vincitore del Festival di Sanremo 2026. Un artista che porta sul palco una lunga tradizione musicale, figlio di Mario Da Vinci, e interprete di una narrazione profondamente legata alla cultura partenopea. Il successo del brano è già evidente: oltre 24,2 milioni di stream e primo posto nella classifica globale tra i partecipanti. Un risultato che consolida il ruolo dell’Italia tra i protagonisti dell’Eurovision, forte di otto piazzamenti consecutivi nella Top 10. L’obiettivo è chiaro: proseguire una striscia positiva che dura ormai da anni. Questa sera, tuttavia, Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, essendo già qualificato per la finale, come accade anche per le cosiddette “Big Five” e il Paese ospitante. Un’anteprima che servirà a testare il palco e misurare il primo impatto con il pubblico internazionale. Sal Da Vinci, stando alla scaletta e salvo cambiamenti dell'ultimo momento, dovrebbe cantare intorno alle 21.30.

Tra debutti e ritorni: i legami italiani sul palco europeo

Non solo Italia: la presenza tricolore si estende anche ad altri artisti in gara. Per San Marino torna Senhit con Superstar, già nota al pubblico eurovisivo. La cantante, cresciuta a Bologna, sarà accompagnata da Boy George, in una delle collaborazioni più attese di questa edizione. I legami italiani attraversano anche altri Paesi: Sarah Engels (Germania) con radici siciliane, Veronica Fusaro (Svizzera) di origine italiana, e il gruppo Leléka per l’Ucraina, che ha collaborato con il compositore Stefano Lentini. Una rete culturale che conferma l’Eurovision non solo come competizione musicale, ma come spazio di contaminazione artistica e identitaria.