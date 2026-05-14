Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, la coreografia è un plagio? Il commento di Giuliano Peparini

È polemica attorno all’esibizione di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 , dove il brano Per sempre sì è accompagnato da una coreografia finita al centro delle discussioni. Sui social, numerosi spettatori hanno segnalato presunte somiglianze con lavori già visti, dando il via a un confronto piuttosto acceso. A intervenire è stato Giuliano Peparini , coreografo e direttore artistico di fama internazionale, che ha scelto toni misurati ma pungenti per commentare la vicenda. "Ho ricevuto molti messaggi", ha spiegato, riconoscendo come alcune immagini possano effettivamente richiamare un suo precedente lavoro realizzato ad Amici.

Giuliano Peparini e la coreografia di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026

"Ho ricevuto tantissimi messaggi riguardo alla coreografia di Sal Da Vinci. Secondo le persone che mi hanno scritto ricordava molto uno dei miei quadri creati ad Amici. Devo essere sincero. Sì, le somiglianze ci sono", ha dichiarato Peparini all'Adnkronos. Poi la stoccata: "Tutti noi artisti assorbiamo immagini, emozioni, linguaggi. L’ispirazione fa parte del processo creativo ed è sempre esistita, ma penso anche che ci sia una linea sottile tra ispirazione e riproduzione troppo evidente di un immaginario o di una firma artistica riconoscibile". Perché "quei quadri creati anni fa sono entrati così tanto nell’immaginario collettivo da essere immediatamente riconoscibili ancora oggi”.

Marcello Sacchetta e il richiamo ad Amici

A ideare la coreografia di Sal Da Vinci è stato Marcello Sacchetta, volto noto di programmi televisivi come Amici e X Factor. La messa in scena propone il racconto di un matrimonio, con la vestizione dello sposo e l’ingresso finale della sposa, interpretata dalla ballerina Francesca Tocca. Proprio la sequenza della vestizione è finita al centro delle osservazioni, per la sua somiglianza con un quadro coreografico presentato da Peparini nel serale di Amici del 2018.