Eurovision 2026, vince la Bulgaria. Sal Da Vinci nella Top 5 dopo le lacrime sul palco

La Bulgaria ha vinto l' Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga di Dara. Classe 1998, nome d'arte di Darina Yotova, la cantante è diventata una delle voci più riconoscibili del pop bulgaro grazie a una miscela esplosiva di presenza scenica ed elettronica. L'Italia non è finita sul podio ma ha ottenuto (ancora una volta) un ottimo risultato: Sal Da Vinci si è classificato al quinto posto con la sua Per sempre sì. Lo stesso risultato ottenuto da Lucio Corsi un anno fa.

Perché Sal Da Vinci non ha vinto l'Eurovision 2026

Sal Da Vinci è stato tra i più votati dalle giurie degli altri Paesi, anche se ha ottenuto dodici punti solo dall'Azerbajan e dall'Albania (10 da San Marino, Germania, Serbia e Georgia). Ha ottenuto un buon riscontro anche al televoto, guadagnando ben 147 punti.

La commozione di Sal Da Vinci

Dopo l’esibizione, Sal Da Vinci non è riuscito a trattenere le lacrime. Travolto dalla standing ovation del pubblico al termine della performance, l’artista napoletano si è commosso per l'affetto e l’entusiasmo ricevuti alla competizione europea.