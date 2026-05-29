Temptation Island, il conto alla rovescia è iniziato: l’annuncio che fa sognare i fan

La macchina organizzativa di Temptation Island 2026 è ufficialmente partita. A confermarlo è stato Filippo Bisciglia , storico volto del programma di Canale 5, che attraverso i social ha annunciato l’avvio della produzione della nuova stagione del reality dedicato alle coppie. Il conduttore romano ha condiviso alcuni contenuti che lasciano pochi dubbi sull’imminente ritorno del format. In uno dei video pubblicati appare seduto davanti al logo della trasmissione, accompagnando le immagini con una frase semplice ma significativa: "Il motore è acceso". Un messaggio che segna l’inizio del conto alla rovescia verso una delle trasmissioni più attese dell’estate televisiva. Negli ultimi mesi la produzione ha lavorato alla selezione delle coppie protagoniste della nuova edizione, mentre sui social e nei siti specializzati si sono moltiplicate indiscrezioni e anticipazioni sul futuro del programma. Ora, però, i primi segnali ufficiali confermano che il percorso verso il debutto è entrato nella fase decisiva.

Temptation Island, al via la nuova edizione: l’annuncio di Filippo Bisciglia

Tra i temi che hanno animato il dibattito nelle ultime settimane c’era anche quello relativo alla storica sigla del programma. Alcune indiscrezioni avevano infatti ipotizzato un cambio della sigla che da anni accompagna i momenti più iconici del reality. A intervenire indirettamente sulla questione è stato lo stesso Bisciglia. In un video pubblicato online, il conduttore appare inizialmente sorpreso dall’ascolto di una musica diversa da quella abituale. Poco dopo, però, parte Love the Way You Lie di Rihanna, il brano diventato nel tempo uno dei simboli della trasmissione. Un modo ironico per rassicurare i fan e smentire le voci circolate sul possibile cambio musicale. Anche sul fronte della location sembrano arrivare conferme. Nonostante alcune indiscrezioni avessero parlato di un possibile ritorno in Sardegna, il programma dovrebbe rimanere in Calabria. La struttura che ha ospitato l’edizione precedente, in provincia di Catanzaro, sarebbe infatti destinata ad accogliere nuovamente le riprese del reality.

Registrazioni a giugno e debutto previsto per luglio

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, le registrazioni di Temptation Island 2026 dovrebbero iniziare all’inizio di giugno. Un calendario che consentirebbe alla produzione di completare il lavoro in vista della tradizionale collocazione estiva. Per la messa in onda, l’ipotesi più accreditata è quella di un ritorno nel mese di luglio, con la conferma della prima serata del giovedì su Canale 5. Al momento manca ancora l’annuncio ufficiale di Mediaset, così come non sono stati resi noti i nomi delle coppie che prenderanno parte al programma. Negli anni Temptation Island si è affermato come uno dei prodotti più solidi dell’offerta estiva della rete. Il format continua infatti a conquistare il pubblico grazie a una narrazione che intreccia sentimenti, crisi di coppia, confronti e colpi di scena. Una formula che, stagione dopo stagione, si è rivelata capace di mantenere alta l’attenzione degli spettatori e di garantire risultati significativi in termini di ascolti.