Gf Vip, l'ex di Belen Antonino Spinalbese: "Mio padre si è suicidato"

Infanzia complicata per Antonino Spinalbese. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez ha raccontato al Grande Fratello Vip che il padre si è suicidato quando lui era adolescente. In precedenza, quando l'ex hair stylist aveva otto anni, i suoi genitori hanno divorziato e la madre ha lasciato la Campania per trasferirsi a La Spezia e iniziare una nuova vita. " Io non litigavo mai con mio padre e invece ci ho discusso giusto qualche giorno prima, non ricordo neanche il motivo. - ha confidato Spinalbese - Poi una mattina mia madre, presa dal suo shock, da un’estrema paura, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Mi ha praticamente scioccato la vita futura. Il fatto che lui mi abbia trasferito delle leggi di vita, felicità, estrema calma e freddezza era totalmente inspiegabile".

Il racconto di Antonino Spinalbese

"Mio padre è morto, si è suicidato. – ha aggiunto Antonino Spinalbese al Gf Vip – siamo entrati a casa sua e c’era uno stato folle, mio padre era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto, spesso la depressione non ha voce. Per le leggi di vita che lui ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era estremamente inspiegabile. Non solo era assurdo che non c’era più, era ancora più assurda la causa, non ci potevo credere".

La storia d'amore con Belen

Belen e Antonino Spinalbese si sono amati per un solo anno, dall'estate 2020 a quella 2021. Hanno una figlia insieme, Luna Marì. La rottura è avvenuta a causa di incompatibilità caratteriali. "Non c'entravo nulla con il suo mondo", ha spiegato il gieffino. Oggi la Rodriguez è tornata tra le braccia del marito Stefano De Martino, dal quale nove anni fa ha avuto il primogenito Santiago.