Gf Vip, l'ex fidanzata di Marco Bellavia: "Ci sta marciando, mi ha detto che..."

Il caso Marco Bellavia , scoppiato alla settima edizione del Grande Fratello Vip , continua a far discutere. Ora a parlare è Maryanna Bosis , la donna che gli è stata accanto negli ultimi cinque anni. "Marco ha sempre sofferto molto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione. E ha sempre progettato il suo rientro. Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare", ha raccontato in un'intervista rilasciata a Tuo Magazine e ripresa da Dagospia. "L’altro giorno, quando è uscito dalla Casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda. Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo… E che potevo anche andarmi a riprendere “quello schifo di auto” che gli ho regalato perché ora non ne ha più bisogno. Scusate – anche evitando di ripetere gli insulti annessi - ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio...", ha aggiunto.

Parla l'ex fidanzata di Marco Bellavia

"Nel corso della nostra storia lui purtroppo non era forte economicamente, ma a me non importava non ricevere regali costosi e non uscire tutte le sere a cena. Io ero innamorata è mi bastava solo lui…", ha fatto sapere la donna, che è stata ufficialmente accanto a Marco Bellavia dal 2016 fino al 2021. La relazione è giunta al termine, a quanto pare, per volere di Maryanna, che non era più innamorata dell'ex concorrente del Gf Vip. La Bosis ha poi rivelato: "Nel 2018 causa varie situazioni, è stato veramente male. Credo che non abbia retto a un susseguirsi di eventi spiacevoli che si sono susseguiti nella sua vita. Ha avuto un grosso crollo psicologico e da lì ha cominciato un percorso con un psicologo e farmaci. E su questo riconosco un po’ anche le mie colpe…".

Marco Bellavia ci sta marciando?

"Quella all’interno della casa per lui è stata comunque una situazione di forte stress, non tanto per il bullismo degli altri concorrenti a cui lui è in grado di rispondere a tono, quanto per il peso psicologico che hanno su di lui le aspettative legate al suo ritorno in tv. Sa che è l’ultima chance e che non può fallire. Anche a costo di enfatizzare il suo comportamento", ha concluso l'ex compagna di Marco Bellavia, che non crede inoltre all'interesse nei confronti di Pamela Prati sbandierato durante i giorni di permanenza nella Casa più spiata d'Italia.