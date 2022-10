Chi è Marco Bellavia, concorrente GF VIP: età, peso, altezza

- Età: 58 anni

- Altezza: 172 cm

- Provenienza: Milano

- Segno Zodiacale: Sagittario

- Data di nascita: 9 dicembre 1964

- Professione: conduttore, attore, ex modello, imprenditore

- Profilo Instagram

Marco Bellavia: vita privata e carriera

Marco Bellavia è stato uno dei personaggi più amati del piccolo schermo tra gli anni Ottanta e Novanta. Dopo aver partecipato a numerosi spot pubblicitari, nel 1986 è diventato noto nella serie tv Kiss me Licia, accanto a Cristina D'Avena, dove indossava i panni di Steve. Dal 1990 al 2001 ha condotto Bim Bum Bam. Successivamente è stato nel cast di Forum e poi è stato inviato di Stranamore. Nel 2005 ha presentato su Gambero Rosso Food il programma Snow Food e ha collaborato con Telenova e Canale Italia.

Nel 2022 il ritorno su Canale 5 come concorrente del Grande Fratello Vip, ma a poche settimane dall'inizio del reality show ha abbandonato il gioco per alcuni problemi di depressione. Gli altri concorrenti lo hanno isolato e preso in giro per le sue condizioni: nel programma è scoppiato un vero e proprio caso che ha portato alla squalifica dell'ereditiera Ginevra Lamborghini e all'eliminazione del costumista Giovanni Ciacci. Bellavia ha amato dal 1992 al 1995 la showgirl Paola Barale. Dal 2005 al 2009 è stato legato ad Elena Travaglia, dalla quale ha avuto il figlio Filippo.