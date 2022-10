Gf Vip, Ginevra Lamborghini in studio: scoppia la rivolta web

Ginevra Lamborghini presente anche alla puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 lunedì 10 ottobre. Nonostante la squalifica di qualche giorno fa per le frasi shock su Marco Bellavia l'ereditiera, sorella della più nota Elettra, continua ad essere ospite, tra gli ex gieffini eliminati (parterre di cui al momento fa parte solo Giovanni Ciacci). Una scelta che non è andata giù al pubblico, che si è lamentato su Twitter. Nelle altre edizioni del Gf Vip chi veniva squalificato non veniva più invitato in studio. Ma sembra che per Ginevra sia stato fatto uno strappo alla regola...