Gf Vip, Gegia contro Antonella dopo la nomination: cosa le ha detto

Se il caso Iva Zanicchi-Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle aveva destato scalpore, anche il Grande Fratello Vip può vantare il suo 'parolaccia-gate'. Protagoniste dell'acceso alterco sono state Gegia, diventata ormai celebre per le sue teorie sul caso Bellavia e Antonella Fiordelisi, che ha condiviso stanza e letto con Edoardo Donnamaria. Le due concorrenti si sono scontrate nella puntata del 10 ottobre scorso quando la Fiordelisi, nominata come preferita dal pubblico, ha potuto mandare in nomination un inquilino della casa a sua libera scelta, oltre ovviamente a garantirsi l'immunità.