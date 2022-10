Chi è Edoardo Donnamaria, concorrente GF VIP: età, peso, altezza

- Età: 28 anni

- Altezza: 180 cm, Peso: non disponibile

- Provenienza: Roma

- Segno Zodiacale: Capricorno

- Data di nascita: 16 gennaio 1994

- Professione: speaker radiofonico

- Profilo Instagram

Edoardo Donnamaria: vita privata e carriera

Laureato in Giurisprudenza, Edoardo Donnamaria è uno speaker radiofonico: negli ultimi anni ha lavorato per Rtl 102.5 e Radio Zeta. Dal 2017 è opinionista di Forum, su Canale 5. Dal 2022 è uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Edoardo è anche un cantante: in passato, con il nome d'arte Drojette, ha pubblicato il singolo '17'. Non si conoscono relazioni importanti nella vita di Donnamaria, che si è però definito fluido. In passato si è parlato di un flirt con Micol Incorvaia, sorella della più famosa Clizia.