Gf Vip, l'ex di Antonella Fiordelisi: "È ancora innamorata di me, il padre ci ha diviso"

Antonella Fiordelisi, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo. Quest'ultimo ne ha parlato in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo: "Non penso che mi abbia dimenticato. Si rifiuta di parlare di me nella Casa per non darmi visibilità. Ma dovrebbe ringraziarmi: è merito mio se è diventata popolare ed è lì". "Anche se mi ha lasciato lei - ha aggiunto l'ex protagonista di Temptation Island - continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti. In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata".