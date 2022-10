Gf Vip, dramma Carolina. L'arrivo di Tulli: "Stai facendo una cura..."

Il discorso di Alessandro Tulli

"Amore sono qui per dirti che non sei sola, ricordati dov'eri una anno e mezzo fa, tu qui non devi dimostrare niente a nessuno. Stai facendo una cura, cerca di stare calma, non ti arrabbiare, ti fa male all'animo, goditi questa esperienza come una vacanza. - ha detto Alessandro Tulli - Non voglio vederti triste, i momenti bui sono passati, ora c'è solo la luce, falla brillare questa stella. Hai scalato una montagna gigantesca da sola, sei una guerriera. Dai la possibilità alle persone di farti conoscere, quando non ce la fai più alzi la mano e io sono qui fuori come sempre".

La cura di Carolina Marconi

Carolina Marconi vuole a tutti i costi avere un figlio col compagno Alessandro Tulli. Ad oggi le probabilità di una gravidanza sono del 5%. "Ho congelato un ovulo, ho fede, sono sicura che riuscirò ad avere un bambino", ha affermato la gieffina tra le lacrime.