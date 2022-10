Gf Vip: chi è Alessandro Tulli, fidanzato di Carolina, amico di Nainggolan

Ex calciatore, tifoso della Roma (e di Francesco Totti ), una grande amicizia con Radja Nainggolan e, soprattutto, un grande amore per Carolina Marconi : Alessandro Tulli è, da anni, il compagno della venezuelana impegnata al Grande Fratello Vip e lunedì sera è stato protagonista di una sorpresa nella casa.

Alessandro Tulli, chi è il fidanzato di Carolina Marconi che piaceva a Capello

Quarant'anni, romano, Alessandro Tulli è un ex calciatore anche con un passato nella Roma Primavera. Attaccante, cresciuto nelle giovanili dell'Anziolavinio, a 15 anni si è trasferito alla Roma dove ha incrociato anche Daniele De Rossi, di un anno più piccolo, e Marco Amelia, suo coetaneo. Nell'anno dell'ultimo scudetto era nella rosa della prima squadra ma non può essere considerato campione d'Italia perché non è mai sceso in campo, anche se piaceva moltissimo a Fabio Capello. Ha giocato anche nel Vicenza, nel Livorno, nella Triestina, nel Lecce e nel Piacenza. Nel 2016 ha smesso di giocare a calcio.

Alessandro Tulli e l'amore con Carolina Marconi

Alessandro Tulli e Carolina Marconi si frequentano da oltre 10 anni e sono ufficialmente fidanzati da 8. A presentarli, sembra, sia stato proprio Nainggolan con il suo giro di amici. Da quel momento, prima come amici e poi come coppia, Alessandro e Carolina non si sono più lasciati. E insieme "abbiamo attraversato l'inferno e siamo tornati". Lui le è stato accanto durante tutta la difficile battaglia contro il tumore ed è il suo primo sostenitore adesso che lei è nella casa del Grande Fratello Vip. Vogliono sposarsi e stanno facendo di tutto per diventare genitori.