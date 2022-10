Clamoroso, Nainggolan sospeso a tempo indeterminato dall’Anversa: ecco cosa ha fatto

ANVERSA (BELGIO) - Radja Nainggolan fa di nuovo parlare di sé e non per qualche prodezza in campo. L'ex centrocampista di Roma e Inter, oggi all'Anversa in Belgio, dopo essere stato arrestato perché alla guida senza patente si è messo di nuovo nei guai: l'Anversa l'ha sospeso a tempo indeterminato per aver fumato in panchina una sigaretta elettronica prima della partita contro lo Standard Liegi, persa 3-0. Il tecnico van Bommel, insieme alla società, ha deciso di sospendere il calciatore belga.