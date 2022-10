Gf Vip: eliminato e nominati, è polemica per gli immuni

Nessun eliminato all'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Il televoto che vedeva protagonisti Edoardo Donnamaria, Sofia Giaele De Donà, Amaurys Perez, Carolina Marconi e Attilio Romita era in positivo. Ad avere la meglio Edoardo con il 40% delle preferenze (28% per Giaele, 12% per Amaurys, 10% rispettivamente per Carolina e Attilio) che ha così ottenuto l'immunità e il privilegio di mandare direttamente in nomination un altro concorrente. Scelta ricaduta su Amaurys, che da settimane mostra segni di cedimento e voglia di tornare dalla sua famiglia.