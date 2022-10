Marco Bellavia a Verissimo spiega cosa è successo al Gf Vip

Marco Bellavia è stato ospite a Verissimo dove con Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe della sua dolorosa partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. "Ho fatto un macello. Non ho percepito cosa mi è accaduto mentre ero dentro. Ero fragile ma non ho avuto un problema generalizzato, un problema di regolamento notturno, non dormivo e non mi rendevo conto. In quei giorni ho perso sonno, dopo la prima nomination mi sono preoccupato ed è andato peggio. - ha spiegato l'ex conduttore di Bim Bum Bam - Quello scompenso mi ha fatto sentire fuori dal mondo, così ho fatto e detto cose delle quali non avevo contezza. Man mano sto mettendo insieme i pezzi di ciò che mi è accaduto. I pensieri non si fermavano, non mi riuscito a distrarre con nessuno, temevo di essere cacciato fuori con le nomination e vivevo con grande stress le puntate in diretta che sarebbero arrivate".