Gf Vip, malore per Antonino Spinalbese: la malattia dell'ex di Belen

Notte complicata per Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip . Il concorrente, noto per la sua love story con Belen Rodriguez, ha avuto una malore nella Casa più spiata d'Italia. Il 27enne ha dovuto fare i conti con dei forti crampi addominali, che l'hanno torturato per ore. A soccorrerlo Oriana Marzoli, Patrizia Rossetti, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi. Qualche ora dopo Antonino si è ripreso ma non è escluso che questo malessere sia legato alla sua malattia.

La malattia di cui soffre Antonino Spinalbese

Prima di entrare al Gf Vip Antonino Spinalbese ha confessato di avere una malattia autoimmune: "Ho un problema al pancreas. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni, è scaturita da dentro di me. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato gli alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”.