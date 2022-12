Gf Vip: 4 nuovi concorrenti (c'è anche la sorella di un calciatore)

New entry al Grande Fratello Vip. Stando alle ultime indiscrezioni starebbero per entrare nella Casa più spiata d'Italia quattro nuovi Vipponi. Sarebbe prevista per lunedì 12 dicembre l'entrata del cantante Riccardo Fogli e dell'attrice Milena Miconi. Per il primo si tratterebbe della seconda esperienza in un reality show dopo quella di qualche anno fa dell'Isola dei Famosi. La Miconi, invece, non ha mai partecipato a programmi del genere.