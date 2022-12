Gf Vip nella bufera, l'accusa del web: televoto truccato per favorire Antonella

Ancora una polemica alla settima edizione del Grande Fratello Vip . Molti telespettatori del reality show stanno esprimendo sui social network tutta la loro delusione per l'ultimo televoto, quello che ha eletto Antonella Fiordelisi come la preferita del pubblico. L'hastag #televototruccato è diventato velocemente trend topic su Twitter.

Antonella Fiordelisi e il presunto televoto truccato

Secondo i sondaggi antecedenti la puntata in onda su Canale 5 lunedì 26 dicembre la preferita doveva risultare Oriana Marzoli ma alla fine ha trionfato l'ex spadista. Per molti ci sarebbero stati dei magheggi per allungare la permanenza della Fiordelisi nella Casa più spiata d'Italia. Al momento la produzione non ha ancora replicato a tali insinuazioni.