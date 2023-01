Gf Vip, Antonella Fiordelisi e l'assorbente: scoppia la lite con Donnamaria

Ancora un battibecco al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria . In cucina, davanti ad altri concorrenti, l'ex spadista ha affermato: “Comunque devo andare a cambiarmi l’assorbente “. Una confessione che non è particolarmente piaciuta all'opinionista di Forum: “Amore, ma che ca**o dici? Ma ti sembra una frase da dire? Mi vado a cambiare l’assorbente?“. L'influencer di Salerno ha replicato perplessa: “E che devo dire? Vado in bagno? Che cambia?“. Edoardo è stato perentorio: “Fai come ti pare, ma non è carino dire che devi andarti a cambiare l’assorbente“.

Gf Vip, polemica sulla frase di Edoardo Donnamaria

La maggior parte del pubblico si è scagliato contro Edoardo Donnamaria al Gf Vip. “Addirittura riprende Antonella solo perché ha osato dire in pubblico che doveva andare a cambiarsi l’assorbente. Come se nel 2023 ancora ci dovessimo scandalizzare se una donna parla di ciclo“, ha fatto notare qualcuno. Altri hanno preso le difese dello speaker romano: “Non è questione di scandalizzarsi o no, ma è una cosa che non si dice in pubblico, soprattutto in cucina“.