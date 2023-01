"Il Grande Fratello Vip è un programma di me**a", Signorini sbrocca in diretta

Alfonso Signorini contro Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Il conduttore ha ripreso l'ex tronista di Uomini e Donne per i suoi sfoghi eccessivi e decisamente sopra le righe. Di recente il gieffino si è anche scontrato contro gli autori del reality show rifiutandosi di indossare il microfono. In più, durante una discussione con Oriana Marzoli, Dal Moro si è scagliato contro il format, definendolo un "programma televisivo di me**a".

Gf Vip, Signorini contro Daniele Dal Moro

"Mi è dispiaciuto tanto, mi sono sentito offeso. Ci metto la faccia e anche molta passione a fare questo programma di me**a. Non è stata una bella cosa, sentirlo dire", ha detto in diretta Alfonso Signorini piuttosto adirato. Il concorrente del Gf Vip ha subito fatto ammenda: "Mi sono scappate parole brutte e in un momento di nervosismo, non penso queste parole, chiedo scusa".