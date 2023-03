Gf Vip, Pier Silvio Berlusconi furioso: replica cancellata, cosa è successo

Pier Silvio Berlusconi, la decisione sul Gf Vip

Sembra, infatti, che l'amministratore delegato sia rimasto molto infastidito dall'ultima puntata del reality, per i toni volgari e le numerose parolacce utilizzate in diretta. Un eccesso di volgarità che ha portato alla decisione di cancellare la replica. Il figlio di Berlusconi avrebbe visionato pesonalmente la puntata, ritenendola inadeguata alla messa in onda per l'assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico a casa.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport