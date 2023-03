Antonella Fiordelisi, Edoardo e la "capanna" a luci rosse al Gf Vip

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno svelato alcuni retroscena sulla loro avventura al Gf Vip 7. Nello specifico l'ex spadista, oggi modella e influencer, non ha nascosto di aver fatto sesso nella Casa con l'opinionista di Forum. "Sempre, abbiamo fatto anche la capanna", ha ammesso la 25enne, che ha poi rivelato di sognare un figlio con lo speaker romano. "Ieri sera mi faceva vedere con un'applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l'80% con la testa mia e per il 20% con la testa sua, non per altro, perché è tanto matta", ha raccontato Donnamaria.