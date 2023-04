Antonella Fiordelisi e l'incredibile gesto della fan: "Tu sei pazza!"

È un momento magico per Antonella Fiordelisi dopo la sua avventura alla settima edizione del Grande Fratello Vip, dove è stata protagonista indiscussa. L'ex schermitrice ha fatto chiacchierare soprattutto per via della sua love story con Edoardo Donnamaria, che continua ancora oggi a gonfie vele. Una fan dei Donnalisi - così come è stata soprannominata la coppia - ha deciso di compiere un gesto importante per la Fiordelisi. Alba, questo il nome della donna, ha scelto di tatuarsi sul proprio corpo il nome 'Nellina', abbreviazione di Antonella.