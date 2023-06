Antonella Fiordelisi troppo hot, il gesto di Donnamaria fa arrabbiare i fan

Antonella Fiordelisi e il top della discordia

In posa per le foto Donnamaria, che aveva il braccio attorno alle spalle di Antonella, ha alzato il top della 25enne mentre lei ha tentato inutilmente di abbassarlo, per mettere in mostra la scollatura. "Al suo posto le avrei letteralmente uscite", ha scritto qualcuno sui social network. "Antonella, ribellati!", è l'invito di parecchi sostenitori della coppia Donnalisi. Molti si sono uniti al coro del #freeboobs. Nessun commento a riguardo è arrivato da parte dei diretti interessati.