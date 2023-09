"Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello per colpa di Pretelli"

Giulia Salemi non è più la commentatrice social del Grande Fratello : al suo posto Rebecca Staffelli, speaker radiofonica nonché figlia di Valerio, storico inviato di Striscia la notizia. Stando ad un'indiscrezione riportata da Dagospia, la conduttrice italo-persiana sarebbe stata tagliata fuori dal reality show per via del suo legame con Pierpaolo Pretelli . I due sono fidanzati da quasi tre anni: si sono innamorati proprio grazie al reality show di Canale 5.

Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello per colpa di Pierpaolo Pretelli?

"Che cosa c’è davvero verso la “cacciata” di Giulia Salemi dal Grande Fratello? Pare che il fidanzato Pierpaolo Pretelli sia stato preso in antipatia da un potente personaggio. In ogni caso, i due si consoleranno con la prossima edizione di Ex on the beach Italia. Inoltre Salemi, come anticipato da Giuseppe Candela, sarà ospite a La vita in diretta per quattro puntate", fa sapere il portale di Roberto D'Agostino.