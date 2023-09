Chi è Rebecca Staffelli del Grande Fratello: età, padre, fidanzato

Rebecca Staffelli: età, peso, altezza, provenienza

Età: 25 anni

Provenienza: Roma

Altezza: 170 cm

Segno Zodiacale: Gemelli

Data di nascita: 21 maggio 1998

Professione: Conduttrice e speaker radiofonica

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @rebecca_staffelli

Rebecca Staffelli: la carriera

Becky, come la chiamano in famiglia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo qualche anno fa, quando è entrata nel cast di Diretta Mercato, trasmissione sportiva in onda su 7 Gold. Successivamente è stata opinionista del salotto di Barbara D’Urso, che conosce Rebecca Staffelli fin da bambina, e ha presentato su La 5 il programma Colpo di tacchi. In seguito è diventata una speaker di Radio 105 e in qualità di inviata dell’emittente radiofonica ha presenziato ad alcune puntate di Amici di Maria De Filippi. Più di recente Rebecca ha condotto i live del Giffoni Festival.

Rebecca Staffelli: la vita privata

Da cinque anni Rebecca Staffelli è fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Basile lavora come influencer e produttore discografico e tre anni fa ha fatto la proposta di matrimonio alla Staffelli che, ovviamente, ha detto sì. Al momento, però, le nozze sono state rinviate a data da destinarsi. Alessandro è stato accolto subito bene nella famiglia Staffelli: l’incontro con Rebecca è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune. Lei all’epoca era impegnata con un’altra persona e quando quella relazione è finita Basile non ha perso tempo: ha subito corteggiato la presentatrice, fino a conquistare del tutto il suo cuore.