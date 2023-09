Gf, Varrese ci prova con Heidi. Cesara non ci sta: "Nessuna donna accetta questo"

Alla quinta puntata del Grande Fratello 2023 si è parlato del rapporto tra Massimiliano Varrese ed Heidi Baci. L'attore ha iniziato a provare un certo interesse per la concorrente Nip e si è spinto forse troppo oltre, risultando fastidioso agli occhi della coinquilina. "Quando Heidi è entrata mi sono sentito molto coinvolto dalla sua presenza, come non mi accadeva da tempo. Poi è scattata questa chimica e le ho confidato di aver fatto un sogno su di lei, ma era poco chiaro e da lì si è aperto un vaso", ha raccontato Varrese, che è stato accusato di giocare di strategia. Il diretto interessato ha però smentito tutto: "Io non sono uno stratega e non lo sono mai stato nella vita. Posso essere una persona che quando sente una cosa, la vive e vado fino in fondo".