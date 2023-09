Mughini: "Entro al Grande Fratello" e svela cosa porterà nella Casa

Cosa porterà Mughini al Grande Fratello 2023

Mughini ha poi rivelato cosa porterà nel bunker di Cinecittà: "Porto la mia salsa per condire le pietanze". Per l'82enne si tratta del primo reality show della sua carriera: lo scorso anno si è messo alla prova con Ballando con le Stelle. "Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima. Ma il vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco. E il pop, dal cinema al fumetto, per me è parte essenziale della vita", ha dichiarato.