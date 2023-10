Grande Fratello, putiferio su Alex Schwazer: "A Beatrice Luzzi piaccio io"

Grande Fratello, la confessione di Alex Schwazer su Beatrice Luzzi

"A Bea piace un uomo sposato e quell'uomo sono io - ha dichiarato Alex Schwazer al Grande Fratello - e lo ha detto tre settimane fa, nella stanza da letto. Io poi ho detto questo in giardino davanti ad altri e lei ha detto che io sono affascinante ma "purtroppo è sposato", questo vuol dire che quello che prova per Giuseppe non è una cosa seria". Una confessione che ha spiazzato la Luzzi, che ha replicato duramente: "È follia pura! Cacciate il filmato! Ma come ti permetti, ma come si può pensare che io metta in gioco me stessa e la mia famiglia strumentalmente. Questa è la cattiveria più grande che mi è stata detta in queste sei settimane, non me la dimenticherò mai. Io oggi ti ho detto che purtroppo mi sono accorta che non era sincero fino in fondo e che mio malgrado dovrò, contro i miei stessi sentimenti, fare un passo indietro. E purtroppo io non ho messo in gioco solo me ma anche la mia famiglia, quindi se l’ho fatto ci credevo".

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Alex Schwazer

Dopo il termine della puntata del Grande Fratello Beatrice Luzzi è tornata sull'argomento sfogandosi con Vittorio: "Ovviamente è tutto falso e non mi è mai piaciuto. Ma ti rendi conto cosa ha detto prima? Che a me piacerebbe un uomo sposato. - ha detto l'ex star di Vivere - Poi ha aggiunto che mi piace lui. Ma io ho dei figli fuori. Questo arriva e mette in dubbio che oltre a Giuseppe a me piace anche un uomo con famiglia. A me non è mai piaciuto Alex, per carità di Dio. Non è proprio il mio tipo. Lui è fuori di testa".