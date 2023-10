Grande Fratello, la verità di Heidi: "Perché sono andata via"

Heidi Baci è tornata al Grande Fratello per rivelare il motivo che l'ha spinta ad abbandonare il reality show di Canale 5. L'ex gieffina ha difeso il padre che tanto è stato criticato per la sua sorpresa nella Casa più spiata d'Italia e per il modo in cui ha attaccato Massimiliano Varrese. "Non ero assolutamente spaventata da lui, capisco mio padre solo dallo sguardo - ha spiegato Heidi - Ho subito capito che c'era qualcosa che non andava con mia madre. Mio padre non è un padre padrone. Non avevo paura nei suoi confronti, volevo tranquillizzare i conquilini su questo".