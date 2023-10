Alex Schwazer vuole lasciare il Grande Fratello: l'ultimatum dell'atleta

Alex Schwazer pronto a lasciare il Grande Fratello. Il campione lo ha dichiarato nell'ultima puntata del reality show: non ha apprezzato quello che è accaduto con Beatrice Luzzi , protagonista indiscussa di questa edizione del programma. "Il prossimo lunedì, durante la diretta, se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio il Grande Fratello . - ha detto Schwazer in Confessionale, durante le nomination - Perché io sono uno che qui spende molte ore per allenarsi. E il resto del tempo lo occupo con le ragazze e i ragazzi qui per stare insieme e fare gruppo. E non sono uno che può permettere di sentirsi dire che si inventa le cose. Quindi non sono un bugiardo . Lei ha tirato fuori ancora questa cosa a e me non va di passare per uno che inventa".

Perché Alex Schwazer vuole lasciare il Grande Fratello

Alex Schwazer si riferisce alla presunta confessione di Beatrice Luzzi: secondo l'atleta l'attrice avrebbe detto una volta di essere interessata a lui anziché al giovane Giuseppe Garibaldi, con la quale ha avuto un breve flirt. Beatrice ha negato di aver detto una cosa del genere e Alex non l'ha presa bene. Alfonso Signorini ha provato a rassicurare il suo concorrente: "Io capisco la tua onestà intellettuale, ma conosco il mio gruppo di lavoro. So bene quanto siano serie le persone con cui io lavoro da tempo. Quando io dico che questo video non esiste è perché sono assolutamente certo che questo video non c’è. Con altrettante onestà ti dico che non è che proprio tutto viene ripreso. Perché non è che ci siano telecamere in ogni angolo in tutte le stanze e che vanno avanti 24 ore su 24. Ci sono registi che inquadrano e registrano. L’audio se esiste c’è. Di fatto i video non ci sono ovunque. Nessuno ha detto che tu menti, nella maniera più assoluta, credimi".

Alex Schwazer pronto a lasciare il Gf lunedì

Le parole di Alfonso Signorini non hanno tranquillizzato Alex Schwazer che una volta fuori dal Confessionale ha affermato deciso: "Se lunedì non esce il video o l’audio dove Beatrice dice certe cose io me ne vado".