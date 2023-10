Grande Fratello, Heidi contro Massimiliano: "Cosa faceva di notte"

Grande Fratello: Heidi Baci contro Massimiliano Varrese

"Avrei dovuto mettere muri maggiori ed essere più chiara - ha aggiunto Heidi Baci a Verissimo - Lui fa sentire in colpa l'altro, ha avuto atteggiamenti molto forti. Più volte veniva di notte a svegliarmi e toccarmi e mi salutava. Una notte ero nel dormiveglia e l'ho respinto. Era difficile".

Grande Fratello: come sta la madre di Heidi Baci

Heidi ha ribadito di aver mollato il Gf per via dei problemi di salute della madre. "Ora sta meglio, la situazione è stabile, ma ci sono dei rimasugli perché ha avuto diversi attacchi di panico. Non è abituata a tutto questo e ha visto in me qualcosa che non andava e questo l'ha preoccupata molto. Con i miei genitori ho un rapporto bellissimo".