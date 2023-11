Al Grande Fratello 2023 sciopero della fame per Alex Schwazer

Il caso Alex Schwazer continua a tenere banco al Grande Fratello 2023. L'atleta non ha mai smesso di allenarsi nella Casa più spiata d'Italia in modo da poter realizzare il suo sogno, ovvero quello di partecipare alle prossime Olimpiadi. Sogno che potrebbe non concretizzarsi. Le candidature per i giochi olimpici sarebbero scadute e Schwazer, ancora in attesa della sentenza sulla sua squalifica per doping, rischia di rimanere tagliato fuori.