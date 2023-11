Grande Fratello: annullata a sorpresa la puntata di stasera

Stasera, a sorpresa, non andrà in onda il Grande Fratello di Alfonso Signorini che slitta a domani, giovedì 16 novembre, in sostituzione di Io Canto Generation. Al posto del reality show ci sarà il film cult Il Gladiatore con Russell Crowe. Una scelta Mediaset arrivata all'ultimo minuto dopo la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic alle Nitto Atp Finals. Un modo per preservare il debutto dello show di Gerry Scotti dato che su Rai2 verrà trasmesso lo scontro tra il tennista altoatesino e Rune.