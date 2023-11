Grande Fratello in onda il sabato sera (e arriva un altro sportivo nel cast)

Cambia ancora la programmazione del Grande Fratello 2023. Come riporta TvBlog, dal 2 dicembre il reality show di Alfonso Signorini andrà in onda pure di sabato, per cinque settimane consecutive. Il programma verrà trasmesso inoltre sabato 30 dicembre mentre non è prevista alcuna puntata lunedì 1 gennaio. L'edizione in corso, iniziata lo scorso 11 settembre, andrà avanti fino al prossimo marzo per poi lasciare spazio a L'Isola dei Famosi.