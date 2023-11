Grande Fratello 2023 si allunga: quando finisce e altre importanti novità

Importanti novità per il Grande Fratello 2023. Come anticipa Davide Maggio, il reality show guidato da Alfonso Signorini cambia collocazione in palinsesto. Confermati gli appuntamenti di lunedì 6 novembre e giovedì 9 novembre ma dalla settimana successiva il programma andrà in onda su Canale 5 di mercoledì, per lasciare spazio alla nuova edizione di Io Canto con Gerry Scotti.