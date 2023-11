Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime: il motivo

ROMA - Fari puntati su Beatrice Luzzi che, durante la serata di ieri (19 novembre) ha manifestato le sue emozioni nella casa del Grande Fratello dopo essere stata trattenuta in confessionale . L'attrice romana ha prima discusso in maniera piuttosto accesa con gli coinquilini, in particolare Grecia, Vittorio e Giuseppe , per poi dire la sua sugli accadimenti degli ultimi due mesi all'interno della casa.

Grande Fratello, Luzzi infuriata: il motivo

All'uscita dal confessionale, la 53enne attrice è apparsa infatti turbata: "Io veramente non mi fido più di nessuno. Manco de te, tanto per cominciare. Primo", le parole della Luzzi rivolgendosi a Vittorio. "Secondo, metto tutti i puntini sulle 'i' da oggi in poi, buonanotte", le parole dell'attrice che poi è andata a dormire. A quel punto Grecia ha messo in evidenza a Bea il fatto che quest'ultima abbia sbagliato a chiedere agli altri coinquilini per chi avessero votato. La stessa Bea ha poi replicato così: "Sì invece. Ne ho parlato in confessionale. Mi hanno detto che è la cosa più naturale del mondo. Si può fare, siamo al Grande Fratello". Infine ha aggiunto: "Le dinamiche fatele sulla vostra pelle da oggi in poi".