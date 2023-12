Grande Fratello: l'ultimo messaggio di Mirko per Perla e Greta

Svolta nel triangolo amoroso che coinvolge Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Dopo la sua eliminazione al Grande Fratello, l'ex volto di Temptation Island ha deciso di chiudere con entrambe. Ha avuto un confronto in diretta e poi ha scritto un messaggio che lascia pochi dubbi sui social network. "E ora voglio ricominciare da me" , ha fatto sapere il 26enne in una storia di Instagram. Dunque nessun ritorno di fiamma con Perla e neppure con Greta, conosciuta la scorsa estate nel programma di Filippo Bisciglia.

Grande Fratello: Mirko, Perla e la verità sul figlio con Greta

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Mirko Brunetti ha ribadito di non avere alcuna intenzione di tornare tra le braccia dell'ex fidanzata Perla Vatiero: "Sicuramente tra me e Perla l'affetto non svanirà mai, ma è giusto dire che non ci può essere più nulla tra di noi". Ha poi smentito un rumors degli ultimi giorni: "Non è vero che io e Greta volevamo un figlio, è una cosa importante a cui io do importanza. Non abbiamo mai voluto avere un figlio, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto paura che fosse successo. Io mi sarei preso le mie responsabilità, ma non è vero che lo volevamo".