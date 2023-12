Gf, la madre di Greta contro Mirko: "Racconta la verità sul figlio che volevi"

Continua a far discutere la fine della love story, nata a Temptation Island , tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti . Al Grande Fratello l'ex tentatrice ha confessato che il ragazzo era pronto ad avere un figlio con lei ma il diretto interessato ha prontamente smentito. Di tutt'altro avviso la madre di Greta, che si è scagliata contro l'ex genero sui social network. "Sono una persona di fede e credo fermamente che, prima o poi, la verità verrà alla luce. Mia figlia è vittima di bullismo sui social, ma è entrata nel programma come influencer. Mirko e Perla invece sono entrati come coppia… Che dire?", ha premesso la signora Marcella prima di attaccare senza mezzi termini Brunetti.

Grande Fratello: la madre di Greta contro Mirko

"A te Mirko, posso solo dire una cosa: racconta la verità su questa situazione relativa al figlio che sembri aver voluto tu. Come saprai, l’uomo è colui che alla fine prende decisioni in momenti così intimi. Racconta ciò che è accaduto, ciò che hai detto: ‘Sei la donna della mia vita’, ha aggiunto. La madre di Greta ha rincarato la dose: "Non diffondere insinuazioni quando sei stato ospite a casa mia per due mesi. Forse avevo ragione io quando ti ho detto in faccia che sembravi avere un fine preciso. Mi sembra che tu abbia agito in modo alquanto scorretto nei nostri confronti. Prima o poi la tua maschera da buono cadrà".