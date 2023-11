Grande Fratello: Greta lascia Mirko e poi entra nella Casa come concorrente

Al Grande Fratello 2023 va avanti il triangolo tra Perla, Mirko e Greta , nato l'estate scorsa a Temptation Island. L'ex tentatrice è stata scelta da Alfonso Signorini come nuova concorrente del reality show dopo il riavvicinamento nella Casa più spiata d'Italia tra Perla e Mirko. Anche per questo Greta ha deciso di mollare in diretta Mirko, con il quale aveva iniziato una relazione nel programma di Filippo Bisciglia.

Greta ha lasciato Mirko al Grande Fratello

"Io non ho le basi per creare un rapporto, quindi non vado neanche avanti. Io vedo Mirko innamorato di Perla. Con me è passione, di lei è innamorato", ha fatto sapere Greta Rossetti al Grande Fratello che prima ha avuto un confronto con Perla, poi con Mirko. "Ho sempre messo Mirko e Greta al primo posto e non mi sono mai fatto influenzare dalle persone", ha provato a difendersi Brunetti prima di "arrendersi" alla decisione della Rossetti. Dopo una discussione a distanza ora i due si troveranno faccia a faccia...

Quando entra Greta al Grande Fratello

Alfonso Signorini ha proposto a Greta Rossetti di entrare nella Casa più spiata d'Italia come nuova concorrente. L'ex tentatrice di Temptation Island ha prontamente accettato: il suo ingresso al Grande Fratello è fissato al prossimo sabato 2 dicembre. Per tutto il mese, infatti, la trasmissione andrà in onda su Canale 5 sia di lunedì sia di sabato.