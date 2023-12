Grande Fratello: Perla Vatiero a rischio squalifica

Perché Perla Vatiero rischia la squalifica al Grande Fratello

La clip in cui Perla Vatiero pronuncia tale frase ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo e qualcuno ha scritto: "Sto pensando ai fan di Mirko e Perla quando volevano la squalifica di Greta solo perché aveva detto che secondo lei, in casa, c'era qualcuno che portava energia negativa". Molti hanno dunque chiesto la squalifica immediata.

Il precedente Fausto Leali al Grande Fratello Vip

Tre anni fa Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver dato del ne**o a Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. "Ho sbagliato ma non sono razzista", si è difeso il cantante. Cosa farà la produzione con Perla Vatiero?