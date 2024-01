Grande Fratello, Signorini contro Beatrice Luzzi e Anita. Novità su Mirko

Alfonso Signorini stizzito al Grande Fratello. Il conduttore ha attaccato prima Anita Olivieri e poi Beatrice Luzzi, da poco rientrata in Casa. "Stefano ha detto che il programma non andava molto bene e per quello ci sono stati i nuovi ingressi", ha spifferato Anita. Un'affermazione che non è proprio andata giù a Signorini: "Non abbiamo preso Stefano per andare meglio, abbiamo altri mezzi. E comunque il programma va benissimo". Il conduttore non ha apprezzato neppure il comportamento di Beatrice, rea di aver rimproverato Alfonso per non aver dato la parola a Vittorio circa la situazione dei gruppi in Casa. "Se non gli ho dato la parola è perché in questo momento non mi interessa. Se poi vuoi venire a condurre tu", ha replicato piccato il presentatore.