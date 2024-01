Grande Fratello: Beatrice Luzzi torna nella Casa. Polemica per il gesto di Signorini

Beatrice Luzzi è tornata al Grande Fratello. Dopo la morte del padre l'attrice ha deciso di rientrare in gioco, dove è protagonista indiscussa dallo scorso settembre. Prima del suo rientro l'ex star di Vivere ha letto una lettera commovente dedicata al genitore scomparso: parole toccanti che hanno commosso tutti. "Ho deciso che era giusto continuare questo percorso, cercando di dimostrare al meglio i valori con cui sono stata cresciuta", ha spiegato la Luzzi. Nessun provvedimento per gli altri concorrenti, in particolare per quelli che hanno mostrato scarsa sensibilità nei confronti di Beatrice. "Non ci saranno squalifiche in atto, non ce ne frega niente, esistono riflessioni serie da fare", ha fatto sapere il conduttore Alfonso Signorini, finito così al centro di una polemica sul web.